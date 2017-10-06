Жители Марьинки, Красногоровки, Крымского, Тошковки остаются без газоснабжения накануне начала отопительного сезона

06.10.2017, 13:50

Боевики не дают проводить необходимые ремонтно-восстановительные работы на критических объектах гражданской инфраструктуры вблизи линии разграничения накануне начала отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По информации Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на линии разраничения, в связи с систематической отказом террористов в предоставлении гарантий безопасности для проведения восстановительных работ, запуск газораспределительных станций становится невозможным.

"В результате таких действий не обеспечены газом для бытовых нужд и лишены возможности отопления шесть школ, пять детских дошкольных учреждений, 26 тысяч жителей Марьинки и Красногоровки", - отметили в пресс-центре.

В связи с отсутствием газоснабжения простаивает Красногоровский огнеупорный завод, Марьинский хлебозавод и Марьинское молочное предприятие Лактис.

"Без газоснабжения остаются 1570 потребителей и школа в Крымском, 803 потребителей, больница и две школы в поселке Тошковка, 439 потребителей, детский сад и школа в поселке Нижнее", - уточнили в пресс-центре.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.