ВСУ получили топливозаправщики и танкоремонтные мастерские

06.10.2017, 17:09

Сегодня, 6 октября, в Виннице передали Вооруженным Силам Украины модернизированную по оборонзаказу военную технику - 26 топливозаправщиков АЦ-5,5 на базе автомобиля Урал-4320 и шесть мобильных танкоремонтных мастерских ТРМ-80 и МТО-80.

Технику подготовили на 45-м экспериментально- механическом заводе, сообщила пресс-служба Минобороны.

"Заказ Минобороны в этом году составляет 55 млн грн, что в 3,5 раза больше прошлогоднего. Сегодня мы передаем 26 модернизированных топливозаправщиков, которые изготовлены на базе бывших заправщиков ракетного топлива. Военное ведомство нам передало эту технику, а мы изготовили новое спецоборудование, отремонтировали шасси", - рассказал директор завода Николай Чумак, добавив, что эти автомобили хорошо зарекомендовали себя в зоне АТО.

По его словам, для модернизации топливозаправщиков было изготовлено в 2017 году 45 тысяч комплектующих, причем работы начались "значительно раньше, чем было подписано соглашение".

В перспективе на этом заводе планируется не только совершенствовать существующие образцы техники, но и изготавливать новые на базе автомобилей украинского производства. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.