Сводные данные АТО - 07 октября 2017

07.10.2017, 11:07

В районе проведения АТО конце минувших суток активность противника несколько снизилась.

После 18 часов боевики не применяли минометы и другое тяжелое вооружение, а огневое противостояние наших войск с оккупантами сохранялось только вблизи нескольких населенных пунктов. Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 9 раз нарушили перемирие.

Украинские военные 7 раз отвечали врагу, используя весь спектр оружия, не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий один наш военнослужащий получил ранения.

Как заявил сегодня утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Анатолий Стельмах, вечером, уже по типовой тактике пророссийские наемники несколько часов из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреливали наши позиции на подступах к Авдеевке.

Из этого же оружия боевики били по украинским опорным пунктам вблизи Крымского и Золотого, что на Луганском направлении.

На Приморском направлении под вражеским огнем из противотанкового гранатомета и пулеметов оказались укрепления сил АТО у Широкино. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр СНБО.