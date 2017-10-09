В Украине может появиться передовой центр внедрения инноваций в оборонной промышленности

09.10.2017, 17:06

В Украине может появиться инновационный центр для внедрения передовых технологий в оборонной промышленности.

Возможности его создания обсудили Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и советник Генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" по вопросам долгосрочного развития, бывший руководитель американского агентства передовых оборонных исследовательских проектов DARPA Энтони Тетер.

Новый центр под названием GARDA будет базироваться на модели DARPA и должен стать площадкой, которая объединит разработчиков, стартапы, инвестиционные фонды и военных.

Перспективная модель GARDA, разработанная группой советников, была представлена ​​еще в декабре 2016 года, однако для реализации проекта необходима профессиональная экспертиза, ресурсы и серьезная политическая поддержка на уровне Правительства. Энтони Тетер отметил, что для запуска проекта должны быть определены его исполнители, а также заложены средства на реализацию.

"Эта инициатива связана с евроатлантическим курсом Украины и может стать очень успешной. Объединив передовую научную мысль, инвестиции, механизмы обмена и защиты технологий, мы будем ближе к сообществу НАТО, которое работает на подобных принципах. Я надеюсь, что ваш большой опыт в этой области поможет "Укроборонпрому" и дальше развивать направления, в которых Украина нуждается для реформирования оборонной промышленности, в том числе путем усиления научно-производственного потенциала, идей и, в частности, практических решений", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с Э.Тетером.

Энтони Тетер считает, что Украина имеет большой потенциал для внедрения инноваций. "Украина - невероятная страна для разработки передовых технологий, и этому есть множество доказательств", - отметил он.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.