ФРУ предлагает в 2017-м повысить ж/д тарифы на 8,4%; в 2018-м - на 9% в два этапа

10.10.2017, 14:44

Федерация работодателей Украины (ФРУ) предлагает с 1 октября 2017 года повысить ж/д тарифы на грузоперевозки на 8,4% (в рамках фактического индекса промышленных цен), а в 2018-м провести повышение на 9% в два этапа по 4,5% с 1 апреля и 1 октября.

Согласно сообщению на веб-сайте ФРУ, такая консолидированная позиция была сформулирована отраслевыми бизнес-ассоциациями, которые объединяют предприятия промышленности и агропромышленного комплекса Украины и обеспечивают свыше 90% грузооборота УЗ, сообщает uaprom.info.

Как отмечают в ФРУ, любое повышение тарифов на перевозки должно быть экономически обоснованным, в частности, ориентироваться на индекс цен товаропроизводителей. Поэтому представители бизнеса предложили компромиссную позицию по индексации тарифов на железнодорожные перевозки.

"Эта позиция заключается в следующем: повышение тарифов на 8,4% (фактический индекс цен производителей промышленной продукции за 8 месяцев 2017 - 108,4), начиная с 01.10.2017 года, и повышение на 9% в два этапа по 4,5% с 01.04.2018 г. и с 01.10.2018 г. соответственно в 2018 году (прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции на 2018 год по Сценарию 1, утвержденному постановлением Кабмина от 31.05.2017 г. No 411 "Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2018-2020 годы "- 109,0)", - подчеркивают в Федерации.

В ФРУ считают указанное предложение наиболее логичным, сбалансированным, приемлемым для подавляющего большинства грузовладельцев и такой, что позволит создать предпосылки для эффективной работы ПАО "Укрзализныця". Любое более значительное необоснованное повышение тарифов непременно приведет к деструктивным последствиям в целом для экономики Украины.

Со своей стороны, Федерация работодателей Украины будет инициировать перед Кабмином и Верховной Радой вопрос об отмене или существенном снижении ставки налога на землю объектов "Укрзализныци" и акцизного сбора на топливо, закупаемое УЗ, а также снижении перекрестного субсидирования пассажирских перевозок.

Кроме того, в ФРУ отмечают важность подписания совместного Меморандума о сотрудничестве между Федерацией и УЗ, в рамках которого бизнес и государственный монополист смогут наладить как стратегическое планирование, так и взаимовыгодное сотрудничество при решении актуальных вопросов.

Глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина заявила, что "Укрзализныця" и бизнес работают над поиском сбалансированного решения по размеру повышения тарифов на грузоперевозки. Обговариваемая сейчас цифра находится в диапазоне "между 10% и 15%".

Ранее промышленники заявляли о недопустимости повышения ж/д тарифов, что приведет к ухудшению состояния украинской экономики. Об этом сообщает УНИАН.