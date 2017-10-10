В Украине появится новый автобан - Львов-Будапешт

10.10.2017, 15:08

Укравтодор намерено совместно со Всемирным банком реализовать проект нового автобана Львов-Будапешт через КПП Дыйда.Об этом сообщает пресс-служба Государственного агенства автомобильных дорог Украины.

Новая автомагистраль соединит Львов с венгерским автобаном М-3 Будапешт- Ньиредьхаза и станет главным автомобильным коридором между Украиной и Венгрией.

Так, Укравтодор совместно со Всемирным банком начали подготовку pre- feasibility study - проекта реконструкции дороги I категории Львов - Мукачево.

Эта дорога станет основной артерией для экспорта украинских товаров в страны Восточной и Южной Европы и транзитным коридором международной торговли через Украину из Беларуси и стран Прибалтики в страны Восточной и Южной Европы, а также обеспечит устойчивое сочетание Закарпатья с другими регионами Украины.

Сейчас дорога М-06 из Мукачево во Львов проходит через сложный горный рельеф, проезд по ней занимает около 3,5 часов. Новый автобан сократит время в пути до 2 часов.

В перспективе - новый автобан Львов - Мукачево будет сочетаться со словацким автобаном R-2, что обеспечит его связь с системой скоростных дорог Словакии, Чехии, Германии. Об этом сообщают "ICTV Факты".