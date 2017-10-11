BAE Systems сокращает сотрудников

11.10.2017, 15:50

Крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems объявила о масштабном сокращении: будут уволены около двух тысяч сотрудников.

Всего в подразделениях компании заняты сейчас 83 тысячи, из них 35 тысяч в самой Великобритании.

В руководстве фирмы сообщают о планах реорганизации, направленных на повышение конкурентоспособности.

Одной из главных причин эксперты называют резкое снижение спроса на общеевропейский многоцелевой истребитель "Еврофатер Тайфун", многие элементы которого производятся в Великобритании. Об этом сообщает EuroNews.