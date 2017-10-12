Ко Дню защитника Украины в столице запустят ретропоезд

12.10.2017, 16:28

Ко Дню защитника Украины, 14 октября, в Киеве запустят ретропоезд. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Отмечается, что отправиться в путешествие по киевскому железнодорожному кольцу могут все желающие в субботу, 14 октября, в 13:49 со станции "Киев- Пассажирский".

Во время путешествия пассажиры смогут полюбоваться видами столицы и Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо, здание исторического депо "Киев-Демеевский". Почти за два с половиной часа ретропоезд сделает кольцо через Петровку, Дарницу, Выдубичи.

"Билеты на ретропоезд продаются в кассах вокзала, стоимость билета для взрослых - около 77 грн, для детей - 43 грн", - сказано в сообщении. Об этом сообщает Kiev24.