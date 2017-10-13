Снайпер боевиков обстрелял ПП "Марьинка": ранен пограничник

13.10.2017, 15:42

Военнослужащий Государственной пограничной службы получил ранение в результате обстрела снайпером боевиков пункта пропуска "Марьинка" в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы. "В результате огня при исполнении служебных обязанностей на контрольном посту "Марьинка" получил огнестрельное ранение военнослужащий Краматорского пограничного отряда. Пуля попала пограничнику в плечо", - сказано в нем.

Сообщается, что военному была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в городскую больницу Курахово (Донецкая область).

Жизни и здоровью раненого ничего не угрожает. По данному факту были проинформированы штаб антитеррористической операции (АТО) и представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщают "Українські Новини".