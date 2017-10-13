Атомная подводная лодка США прибыла в Южную Корею

13.10.2017, 16:09

Атомная подводная лодка флота США USS Michigan класса Огайо прибыла в южнокорейский порт Пусан. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на ВМС США.

Подводная лодка прибыла в южный порт Пусан в рамках планового развертывания своей миссии на западе Тихого океана.

USS Michigan вооружена более чем 150 тактическими ракетами Томагавк, которые поражают цель на расстоянии около 2000 км, и считается одной из крупнейших подводных лодок в мире.

Субмарина способна точно поразить основные объекты Северной Кореи в рамках поддержки миссий специальных операций, утверждают в агентстве.

1 октября 2017 года Соединенные Штаты обещали направить в течение месяца авианосную группу во главе с авианосцем "Рональд Рейган" (CVN-76) к Корейскому полуострову для участия в совместных учениях с военно-морским флотом Южной Кореи. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.