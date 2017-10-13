Украина занимает 4 место в мире по количеству авто с ГБО

13.10.2017, 16:20

В 2016 году Украина заняла четвертое место в мире по количеству автомобильного транспорта с газобаллонным оборудованием. Такие данные приводятся в докладе Всемирной ассоциации LPG (WLPGA), сообщает NefteRynok.

По данным WLPGA на конец 2016 года в Украине насчитывалось 2,25 млн автомобилей, которые используют LPG в качестве моторного топлива или около 9% мирового автопарка.

В WLPGA добавляют, что в 2016 году крупнейшим в мире рынком по количеству автомобилей с ГБО остается Турция, где зарегистрировано около 4,44 млн авто на LPG. На втором месте находится Россия - 3 млн. Тройку лидеров замыкает Польша, где насчитывается почти 2,98 млн автомобилей, на которых установлено газобаллонное оборудование.

Всего же на начало 2017 года в мире насчитывалось 26,8 млн автотранспортных средств, которые используют LPG в качестве топлива или около 9% мирового автомобильного парка. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.