Боевики обстреляли Новоалександровку из 82-мм минометов, один боец получил ранения

14.10.2017, 12:43

За минувшие сутки боевики 21 раз нарушили перемирие на Донбассе. В ответ украинские воины 14 раз огнем заставляли врага соблюдать режим тишины. Один боец получил ранения.

Обстановка в зоне проведения АТО оставалась напряженной, однако полностью контролируемой ВСУ. Противник продолжал огневые провокации, в основном, применяя легкое пехотное вооружение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Донецкое направление. Вечером в течение часа боевики били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на подступах к Авдеевке. Ночью под пулеметным огнем оказались позиции возле Майорска и Песков. А вооружение БМП враг применял неподалеку Зайцевого.

Луганское направление. В конце дня враг дважды открывал огонь из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов по защитникам Новоалександровки. Наши военные жестко отвечали врагу. В результате этого противостояния один украинский военный был ранен.

Также вечером оккупанты применяли 82-мм минометы недалеко от Крымского. А противотанковые гранатометы и стрелковое оружие возле Станицы Луганской и Валуйского.

Приморское направление. Из легкого пехотного вооружения боевики обстреливали наши опорные пункты в районе Широкиного, Гнутово и Водяного.

14 октября украинцы празднуют День защитника. Наши военные рассказали журналистам, почему они защищают Украину от российской агрессии. Об этом сообщают "ICTV Факты".