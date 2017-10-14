СБУ: В плену боевиков на Донбассе находятся 152 украинца

14.10.2017, 13:09

По информации Службы безопасности Украины на сегодняшний день в заложниках боевиков на оккупированном Донбассе находятся 152 украинских гражданина, еще 404 - считаются пропавшими без вести.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, глава ведомства Василий Грицак провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Во время встречи он призвал представителей Всеукраинского совета церквей обратиться к главам всех мировых конфессий с просьбой помочь в процессе освобождения заложников. "Мы должны использовать любую возможность, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и найти пути ее решения. Чтобы здравый смысл победил, и наши пленники вернулись домой", - подчеркнул Грицак.

Представители Всеукраинского совета церквей в присутствии матерей и жен заложников поддержали предложение председателя СБУ. Они пообещали объединить усилия всех конфессий для освобождения заложников. "В ближайшее время совместное обращение поступит к духовным лидерам и к международным организациям, которые занимаются освобождением заложников", - отмечается в сообщении.

21 сентября первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что пророссийские боевики удерживают в плену на временно оккупированном Донбассе 144 украинца. "Нам удалось установить 88 наших заложников из 144-х - где они находятся", - сказала она. По ее словам, украинская сторона готова передать на обмен боевикам 313 человек. Об этом сообщает УНИАН.