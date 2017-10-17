Главы двух государств: Прямое авиасообщение между Украиной и Мальтой сближает наши страны

17.10.2017, 16:54

Президент Украины Петр Порошенко и Президент Республики Мальта Мари-Луиз Колейро Прека обратили внимание на положительное влияние на различные сферы общественной и экономической жизни двух государств благодаря налаживанию прямого авиасообщения.

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что его встречи с госпожой Президентом Мальты имеют абсолютно практические результаты. "Один из самых важных результатов - это открытие сообщения между Мальтой и Украиной", - сказал Петр Порошенко.

Глава Украинского государства также подчеркнул важность продолжения диалога о создании на Мальте логистического центра государственного предприятия "Антонов", ведь многие самолеты производства этого предприятия сейчас используются в Африке. "При опросе эксплуатантов мы пришли к выводу, что наиболее оптимальным центром, где может быть создан хаб (ГП" Антонов "- ред.) По обеспечению запасными частями, проведению сервисного обслуживания может быть именно на Мальте. Украинским предприятиям будет предоставлен чрезвычайно благоприятный режим для размещения соответствующих структур", - сообщил Президент.

Глава государства отметил, что у налаживание прямого авиасообщения между нашими странами будет не только туристическое измерение. "Это образование, это бизнес-контакты, социальные программы и многое другое", - добавил он.

Президент Республики Мальта Мари-Луиз Колейро Прека отметила, что сообщение между нашими странами имеет чрезвычайно важное значение для того, чтобы сделать их более доступными для граждан. "Мы убеждены, что мальтийские и украинские туристы смогут насладиться той разноцветной культурой, которую имеют наши страны. Открыть для себя историю и то, что делает наши страны уникальными", - отметила она.

По ее словам, после вступления в силу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, либерализации визового режима, создания соответствующих условий для развития бизнеса, именно бизнес и будет заинтересован в таком прямом соединении между двумя странами.

Президент Мальты добавила также, что "туризм это не просто экономические операции, это - огромное социальное измерение", что, в свою очередь превратится в усиление дружбы двух стран.

Инф. Пресс-службы Министерства образования и науки Украины.