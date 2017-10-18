Сводка штаба АТО на 18 октября 2017

18.10.2017, 09:35

В конце минувших суток в районе проведения АТО обстановка оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией.

Всего за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 44 раза нарушили перемирие. Силы АТО 38 раз отвечали врагу, используя весь спектр пехотного вооружения. В результате боевых действий погибли двое украинских воинов, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Об этом заявил сегодня утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Анатолий Стельмах.

Как и днем, после 18 часов противник продолжил активные обстрелы наших позиций вдоль всей линии разграничения на Донецком направлении. Так, вечером боевики несколько часов лупили из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям сил АТО у Авдеевки, шахты Бутовка, Новоселовки Второй, Троицкого и Майорска.

Несколько раз враг применял стрелковое оружие на подступах к Песеам и Каменке. А около 18 часов вследствие минометного обстрела неподалеку Зайцево погиб один украинский воин.

На Приморском направлении "горячей точкой" остаются окраины Марьинки. Здесь вечером боевики вновь открыли огонь по укреплениям сил АТО, используя в этот раз минометы калибра 82 миллиметра, противотанковые гранатометы, стрелковое оружие. Украинские защитники симметрично ответили врагу.

К сожалению, в результате этого противостояния получили ранения двое наших бойцов. Кроме того, в конце суток пророссийские наемники из 120- миллиметровых минометов били по опорным пунктам украинской армии у Гнутово, а из 82-миллиметровых - на подступах к Лебединскому. Также вечером на Приморском направлении получили ранения двое наших военных вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

На Луганском направлении обстрелов было меньше. Однако у Новоалександровки боевики применяли минометы калибра 82 минометы и вооружение БМП. А под огонь стрелкового оружия врага попали наши позиции у Крымского и Попасной. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр СНБО.