Кабмин расторг очередной военный договор с Россией

18.10.2017, 13:44

Кабинет министров Украины расторг соглашения с правительством РФ о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 18 октября. Данное соглашение было подписано в Москве в 2000 году и вступило в силу 4 марта 2005 года.

Согласно документу, стороны обязались способствовать сохранению производственной и научно технической специализации предприятий и организаций, которые принимают участие в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники, оказании услуг военного назначения и поставках необходимых для этого материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, учебного и вспомогательного имущества.

В то же время, статья No10 документа гласит, что Прекращение действия данного соглашения не влияет на обязательства хозяйствующих субъектов сторон в соответствии с договорами (контрактами), заключенными в рамках соглашения во время его действия, если стороны не договорились об ином.

Ранее Кабмин без обсуждения принял постановление "О прекращении действия соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны". Об этом сообщает "Обозреватель".