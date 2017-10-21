Итальянская Ernest Airlines открыла авиарейс "Милан - Львов"

21.10.2017, 13:27

Авиакомпания Ernest Airlines (Италия) в пятницу, 20 октября, открыла авиарейс "Милан - Львов - Милан".

Рейсы выполняются из международного аэропорта "Орио аль Серио имени Караваджо" (Милан, Италия) и международного аэропорта имени Данила Галицкого, Львов.

По словам генерального директора аэропорта "Львов" Татьяны Романовской, первым рейсом из Милана прибыли 102 человека, из Львова отправятся 99. Романовская прогнозирует, что до конца текущего года авиакомпания перейдет на 3-5 рейсов в неделю в данном направлении.

Представитель авиакомпании Чади Ал Теннер заявил, что в ближайшее время авиакомпания намерена запустить авиарейсы из Неаполя и Венеции во Львов.

Стоимость билетов в одну сторону стартует от 50 евро, в эту цену входит перевозка ручной клади весом до 10 кг и с габаритами до 55х35х25 см.

Ernest Airlines - итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане, владеет флотом из 2 самолетов A320 и A319.

Авиакомпания является лоукост-перевозчиком и обслуживает итальянский и албанский рынок. Об этом сообщают "Українські Новини".