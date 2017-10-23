В штабе АТО уточнили потери за сутки: 2 раненых

23.10.2017, 13:38

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции двое военных получили ранения.

Об этом на традиционном брифинге 23 октября рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет, двое бойцов получили ранения и были оперативно эвакуированы в медицинские учреждения", - рассказал он.

По словам полковника, один боец получил ранения в результате вражеского обстрела у населенного пункта Шумы (Донецкая область -ред.), еще один - подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле станции Донец. Об этом сообщает "Українська правда".