Геращенко: В Донбассе у наемников изымают российские паспорта

23.10.2017, 16:19

На территории временно оккупированного Донбасса у наемников изымают российские паспорта.

Об этом сообщила первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко у себя в Facebook.

"Интересные новости из оккупированного Донбасса. Из источников, которым доверяем, получена информация, что в российских "ихтамнет", которых перебрасывают в Донбасс, в принудительном характере на время выполнения боевых задач, изымают российские паспорта и военные билеты и вручают бумажки "людей ЛДНР". Чтобы в случае гибели в донецких степях или плена, замести следы, что это кадровые российские военные", - отметила Геращенко.

По ее словам, на последней встрече в Минске, когда обсуждали поездку координатора ОБСЕ на оккупированные территории, в тюрьмы, представители ОРДЛО начали настаивать, чтобы координатор встретился с "гражданами России, которые просто давно живут в Луганске и вот решили взять так называемые паспорта.

"Я настаиваю, чтобы координатор ОБСЕ с Агеевым в Старобельском СИЗО встретился, тот ОБСЕ расскажет об "ихтамнет", был у него за эти полгода хоть раз российский консул", - подчеркнула Геращенко.

28 июня сообщалось, что в АТО была ликвидирована ДРГ - в плен попал российский военный Агеев, призывник-контрактник из Алтайского края.

В Минобороны РФ заявили, что Агеев в мае 2016 года уволился в запас и службу по контракту не проходил. В то же время, мать Агеева сообщила, что ее сын в мае этого года прислал ей фотографию приказа о присвоении ему звания ефрейтора.

РФ отрицает, что Агеев является российским военным, а видео его признания в том, что он контрактник, называет постановкой.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.