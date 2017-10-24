Сутки в АТО: под пулеметным огнем оказался Майорск и шахта "Бутовка"

24.10.2017, 09:51

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

После 18 часов боевики продолжали обстрелы позиций сил АТО на всех направлениях с использованием пехотного вооружения.

На Донецком направлении вечером российско-оккупационные группировки из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по опорным пунктам ВСУ неподалеку Зайцевого, Авдеевки, Каменки, Луганского и Верхнеторецкого. Также под пулеметным огнем оказались защитники Майорска и шахты Бутовка.

На Приморском направлении оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины у Крымского, Новоалександровки также из крупнокалиберных пулеметов. А крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие боевики применяли в районе Новозвановки и Попасной.

На Мариупольском направлении обстреливали укрепления войск АТО возле Марьинки и Старогнатовки.

Как сообщалось, военные ВСУ 15 раз жестко отвечали врагу из вооружения, не запрещенного мирными договоренностями. Об этом сообщают "Українські Новини".