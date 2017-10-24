Генштаб: В Беларуси остаются почти 6 тысяч российских военных

24.10.2017, 16:08

На территории Беларуси после окончания военных учений Запад-2017 остались около 5,8 тыс российских военных. Об этом во время брифинга сообщил начальник Управления верификации Генштаба ВСУ Андрей Гудзь.

"На территории Беларуси была создана группировка белорусско-российских ВС в количестве приблизительно 12 тыс человек, из которых 5800 представители РФ. Военные понимают, что штаб и другие подразделения остаются на территории Беларуси и во время международных инспекций подтвердилось, что там есть российские войска", - сказал он.

Гудзь отметил, что учения Запад-2017 получили негативную оценку из-за того, что приглашающая сторона должна предоставить международным наблюдателям доступ ко всем военным частям, привлеченным к учениям. Однако, по словам представителя Генштаба, показана была только часть военных подразделений.

19 сентября в СНБО заявили, что реальная численность личного состава и техники на российско-белорусских учениях Запад-2017 значительно превышает официально анонсированную. После завершения учений РФ утверждала, что вывела из Беларуси все войска. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ