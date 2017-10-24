Авиакомпания Swiss возобновит полеты в Украину

24.10.2017, 16:09

Швейцарская авиакомпания Swiss объявила о возобновлении полетов в Украину с 26 марта 2018 г. Об этом сообщает Avianews.

В этот день авиакомпания выполнит первый рейс Цюрих-Киев после четырехлетнего перерыва. Полеты по данному маршруту будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Детальное расписание на данный момент пока не опубликовано, продажа билетов начнется с 25 октября 2017 г.

Авиакомпания Swiss входит в группу Lufthansa. Компания летала из Цюриха в киевский аэропорт Борисполь с октября 2013 г. по октябрь 2014 г. Рейсы в Киев были закрыты в связи с экономическими причинами.

Ранее сообщалось, что объем авиаперевозок в Украине в 2017 г. вырос на треть. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.