На украинских железных дорогах могут появиться локомотивы из Латвии

24.10.2017, 16:17

Латвийская железная дорога располагает свободными локомотивами, которые готова дать в аренду "Укрзализныце" (УЗ) или частным компаниям в связи с дефицитом локомотивов в Украине.

Об этом сообщил директор производства Сервис подвижного состава Латвийской железной дороги (LDZ) Тейванс Гунарс на международной конференции "Вагоностроение и ремонт подвижного состава в Украине".

"У нас есть свободные локомотивы в связи с тем, что наши перевозчики больше смотрят на локомотивы с мощностью 6 тысяч лошадей. Так как мы, сервис подвижного состава, являемся собственниками этого подвижного парка, я думаю, мы могли бы сдать в аренду Украине локомотивы, пока вы не решите свои проблемы с тягой. Мы готовы", - сказал он.

При этом Гунарс отметил, что пока не готов назвать количество локомотивов, которые Латвия может дать в аренду.

Ранее и. о. главы УЗ Евгений Кравцов сообщил, что в госкомпании разработали программу восстановления эксплуатационного парка тягового подвижного состава и до конца 2017 года будет отремонтировано 274 локомотива.

Украина ведет переговоры с Германией о передаче в украинское хозяйство б/у электричек из Германии. По словам главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна, эти электрички в разы лучше работающих в Украине.

Как известно, за последние 16 лет парк пригородных перевозок в Украине уменьшился на 52 вагона и 44 дизель-поезда. Из-за этого составы электричек сократились с 10 вагонов на маршрут до восьми-шести, а по некоторым маршрутам ездят электрички из четырех вагонов. Об этом сообщает Сегодня.ua.