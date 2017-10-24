Президент: Дороги будут строиться пока не приведем в порядок запущенную сеть автомагистралей

24.10.2017, 16:55

"Дороги в Украине будут строиться, и восстановление дорожной сети будет символом Украины. Пока мы не приведем в порядок сеть автомобильных магистралей, которая была абсолютно запущенной за последние 20 лет", - отметил Президент Петр Порошенко во время выступления на шестом заседании Совета регионального развития.

Глава государства подчеркнул, что восстановление дорог в этом году стало общенациональным проектом, хотя начался еще в 2015 году. "Непросто было сюда добраться даже президентскому кортежу, потому что неподалеку идет ремонт моста через Русановский пролив на Броварском проспекте. И таких узких мест, которые сейчас расширяются, инвестируются, строятся и в Киеве, и в Украине очень много", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что совместными усилиями удалось достичь кардинальных подвижек, и этот процесс будет продолжаться в дальнейшем. "Дорога - символ движения вперед, а хорошая дорога означает еще и движение в правильном направлении", - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент напомнил, что за время президентства он осуществил 133 рабочие поездки в регионы, из них за последние семь месяцев, с даты предыдущего заседания Совета регионального развития, 21 раз он посещал области, города, районы Украины.

"Поездки последних месяцев, как правило, были связаны с приятными хлопотами. Строятся не только дороги, которые вводятся в эксплуатацию. Не только восстанавливаются мосты. Открываются, строятся, ремонтируются или переоборудуются больницы, школы, детские сады, другие объекты социальной инфраструктуры, которые не строились многие годы. И ко многим объектам очень подходит слово "впервые", - рассказал Петр Порошенко.

Отдельно Глава государства подчеркнул, что становятся доступными современные центры для предоставления административных услуг. "Запускаются заводы, фабрики, производства. И даже новые театры гостеприимно открывают двери для ценителей прекрасного. Также впервые. И тем более, построенные без участия бюджета как центрального, так и местного", - отметил Президент.

Инф. официального сайта Президента Украины