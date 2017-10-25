В оккупированном Донецке обстреляли беспилотник ОБСЕ

25.10.2017, 14:55

В Донецке, оккупированном боевиками так называемой "ДНР" обстреляли беспилотник наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом сообщили в пресс-службе миссии.

"Утром 23 октября, находясь на улице Кобринский в микрорайоне Трудовская Петровского района подконтрольного "ДНР" Донецка (15 км к юго-западу от центра города), члены патруля миссии слышали 4-5 очередей из стрелкового оружия в 50-100 м восточнее своей позиции - в том районе, где они совершали полет беспилотного летательного миниаппарата", - говорится в заявлении.

При этом наблюдатели подчеркнули, что выстрелы были произведены по беспилотнику, который наблюдатели приземлили.

"Миссия сообщала Совместному центру по контролю и координации (СЦКК) о полете за один час, а также о своих намерениях осуществить дополнительный полет. Наблюдатели решили не совершать второй полет БПЛА", - отметили в СММ.

Ранее сообщалось, что жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей шокированы убийствами девушек и женщин, в которых они подозревают боевиков.

Как сообщалось ранее, с 3 по 10 октября подтвержденные потери боевиков на Донбассе составили шесть человек. В частности, в рядах так называемой "ДНР" зафиксировано четверо погибших. Еще двух боевиков не досчиталась т.н. "ЛНР".

В течение минувших суток боевики на Донбассе сконцентрировали обстрелы на Донецком направлении с активным использованием пехотного вооружения и одиночным применением минометов. Об этом сообщает Сегодня.ua.