На Донбассе с оружием дезертировал украинский военный

25.10.2017, 16:45

В районе города Счастье на Донбассе украинский военный Александр Чуйков самовольно покинул место несения службы, прихватив с собой оружие. Об этом Луганская ОГА сообщила на своей странице в Facebook.

Так, военнослужащий воинской части А1008 - солдат Александр Константинович Чуйков, 1990 г.н. - 21 октября самовольно покинул место несения службы с оружием в районе Счастья.

Также в ЛОГА сообщили приметы военного: рост - 180 см, среднего худощавого телосложения, волосы темного цвета, одет в военную форму, но может быть в гражданской одежде.

Ранее в Донецкой области за дезертирство и сотрудничество с террористами бывший военнослужащий был приговорен к 6 годам лишения свободы. Об этом сообщает УНИАН.