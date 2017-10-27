ООН доставила гумконвой на оккупированную территорию Донбасса

27.10.2017, 14:49

Организация Объединенных Наций доставила на неконтролируемую Украиной территорию Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое к неконтролируемой территории последовало 11 грузовых автомобилей с продуктовыми наборами общим весом почти 213 тонн от Всемирной продовольственной организации ООН Представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - говорится в сообщении. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.