За неделю ОБСЕ зафиксировала 6 жертв среди гражданских на Донбассе

27.10.2017, 14:57

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что за последнюю неделю СММ зафиксировала 6 жертв конфликта на Донбассе среди гражданского населения, которые получили ранения.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве. В частности, Хуг рассказал о количестве жертв среди гражданского населения с момента предыдущего брифинга, который состоялся 20 октября.

"С тех пор, как я последний раз выступал перед вами, СММ ОБСЕ подтвердила еще 6 случаев ранений среди гражданского населения", - сказал Хуг.

По его словам, два человека, мужчина и женщина, получили ранения во время двух инцидентов в микрорайоне "Трудовские" Петровского района оккупированного Донецка.

"Через 3,5 года полного пренебрежения интересами гражданского населения, через 3,5 года жертв среди гражданского населения и разрушений всего, о чем они заботились, стало понятно, что все, что мы наблюдаем, и с чем сталкиваются мирные жители на востоке Украины можно считать лишь систематическими, жестокими нападениями на них и их дома", - сказал Хуг.

"Ирония заключается в том, что стороны заявляют, что они ведут борьбу ради тех же людей, на которых они нападают. Они утверждают, что защищают тех, кому они причиняют ущерб, размещая позиции в их домах или вблизи них", - сказал Хуг.

"Меня удивляет, как можно заявлять о ведении борьбы за людей или для их защиты, одновременно убивая и причиняя им телесных повреждений, уничтожая их дома и доводя их семьи до нищеты", - подчеркнул Хуг.

"Очевидно, что этот конфликт ведется не в интересах гражданского населения. Его разжигают те, кто обязался прекратить его", - сказал Хуг.

12 октября Хуг на брифинге в Донецке заявил, что в текущем году наблюдатели подтвердили 400 жертв среди гражданского населения на Донбассе. Об этом сообщает УНИАН.