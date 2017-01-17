Верховная Рада внесла изменения в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования градостроительной деятельности

17.01.2017, 15:39

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования градостроительной деятельности".

Законодательным актом отменено определение категории сложности объектов строительства и внесены изменения в некоторые законодательные акты в сфере градостроительной деятельности, предусматривающие замену процедуры регистрации декларации на осуществление строительства и принятие в эксплуатацию объектов со средним и значительным классом последствий (ответственности) на основании разрешения на выполнение строительных работ и сертификата соответственно, а объектов с незначительными классами последствий (ответственности) - выполнение строительных работ на основании уведомления.

Законом определен исчерпывающий перечень условий, предоставляемых в качестве исходных данных для проектирования объектов строительства.

Закон принят с учетом предложений профильного комитета.

Соответствующий проект закона зарегистрирован под №4733-1.

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.