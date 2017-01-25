Правительство одобрило законопроект, который усовершенствует систему регулирования аудиторской деятельности в Украине

25.01.2017, 15:29

Сегодня, 25 января, на заседании правительства был одобрен проект закона "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности". Разработанный Министерством финансов законопроект имеет целью повысить качество аудиторских услуг в Украине через совершенствование системы регулирования аудиторской деятельности в соответствии с международными стандартами.

Через несовершенное регулирование рынка аудиторской деятельности сегодня в Украине существуют проблемы с качеством финансовой отчетности предприятий и банков, что повышает риски их банкротства и создает проблемы в вопросе доверия к ним со стороны потенциальных инвесторов и населения. Кроме того, существующая система регулирования аудиторской деятельности противоречит европейскому законодательству.

Все это и обусловило инициативу Минфина провести комплексную реформу института аудита.

Министерство финансов разработало модель реформы рынка аудиторских услуг, которая изложена в законопроекте "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности".

Законопроектом предусмотрено создание принципиально нового Органа общественного надзора за аудиторской деятельностью. В состав Органа будут входить Совет по надзору за аудиторской деятельностью и Инспекция по обеспечению качества. Проект также предусматривает, что Орган будет осуществлять контроль качества и будет применять санкции к субъектам аудиторской деятельности, которые проводят обязательный аудит предприятий, имеющих общественный интерес.

Общие принципы регулирования аудиторской профессии и осуществления аудита, изложенные в законопроекте, в основном соответствуют общеевропейским тенденциям: усиленные требования к независимости аудиторов, их объективности и организации работы, применение международных стандартов аудита и стандартизация требований к аудиторскому отчета, четкая система регистрации аудиторов, повышенные требования к общественно значимым субъектам хозяйствования.

Принятое решение совершенствует систему регулирования аудиторской деятельности в Украине, повышает качество аудиторских услуг до европейского уровня, а также доверие общества к финансовым учреждениям.

В свою очередь это позволит:

- повысить уровень доверия со стороны инвесторов к финансовой отчетности отечественных предприятий, в том числе государственных компаний;

- повысить уровень доверия населения к украинским банкам, страховым компаниям;

- откроет украинским аудиторам доступ на европейские рынки.

Принятие данного законопроекта также будет способствовать укреплению финансовой стабильности национальной экономики и улучшению инвестиционного климата в Украине.

Данный законопроект выгоден самим аудиторским компаниям. Благодаря предложенным Министерством финансов изменениям украинских аудиторов ждет качественно новый подход к регулированию их деятельности. Новая модель предусматривает сокращение количества реестров с пяти до одного, а вместе с этим и расходов аудиторских компаний на обучение и сертификацию в различных регуляторных органах, независимость и беспристрастность в процессе принятия решений по сравнению с существующей системой регулирования аудиторской деятельности.

Принятие этого законопроекта отвечает требованиям Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Гармонизация законодательства в сфере аудита с европейскими стандартами также является одним из ориентиров в рамках стратегии "Украина 2020".

Законопроект разработан при участии Всемирного банка, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национального банка Украины, Нацкомфинуслуг, а также Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики.

Законопроект обеспечит гармонизацию национального законодательства с нормами ЕС (Директива Европейского Парламента и Совета ЕС от 17 мая 2006 года N 2006/43/ЕС об обязательном аудите годовой отчетности и консолидированной отчетности).

Законопроект получил положительные заключения от Еврокомиссии, Международного форума независимых регуляторов аудита (IFIAR), Совета по финансовой отчетности Великобритании и Комиссии аудиторского надзора Федеративной Республики Германия.

Инф. Министерства финансов Украины.