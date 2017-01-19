Верховная Рада приняла закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины

19.01.2017, 13:50

Верховная Рада приняла Закон "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях".

Законом урегулированы вопросы допуска подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных военных учениях, определения их общей численности, типов и количества вооружений, военной техники, сроков пребывания и мест дислокации на период проведения учений, в частности, допуска подразделений вооруженных сил других для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях "Си Бриз-2017" и украинско-американских учениях "Репид Трайдент-2017".

Соответствующий проект закона зарегистрирован под №5636.

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.