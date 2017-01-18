Правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"

18.01.2017, 14:45

Сегодня, 18 января, Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Проект акта на заседании правительства представил министр социальной политики Андрей Рева.

Как известно, во время участия в массовых акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года за евроинтеграцию и против режима Януковича почти тысяча человек получили телесные повреждения (тяжкие, средней тяжести, легкие).

Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предусмотрено предоставление лицам, которые стали инвалидами вследствие ранений, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства, статуса инвалида войны.

В то же время подавляющее большинство пострадавших участников указанных акций протеста, которые получили инвалидность, не имеют законодательно определенного статуса. Это делает невозможным получение ими льгот, предусмотренных Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Кроме того, остается законодательно не урегулированным статус граждан, которые стали инвалидами вследствие ранений или других повреждений здоровья, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения антитеррористической операции, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, во время ее проведения.

С целью обеспечения надлежащего уровня социальной защиты и гарантий всем указанным выше лицам Минсоцполитики инициировало внесение изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". В настоящее время правительством это предложение поддержано.

Инф. Министерства социальной политики Украины.