По поручению Гройсмана разработан законопроект о предоставлении "майдановцам" статуса участника боевых действий

19.01.2017, 16:25

Правительство одобрило законопроект о дополнительной социальной защите участников Революции достоинства. Документ был разработан во исполнение поручения премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по результатам встречи с инициативной группой пострадавших на Майдане.

Во время встречи Владимира Гройсмана с "майдановцами" были обсуждены насущные проблемы поддержки раненных активистов, в частности относительно их социального обеспечения, возможностей обеспечения социальной реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том числе за рубежом, выплат материальной помощи. По результатам этого совещания премьер-министр дал ряд поручений министерствам относительно урегулирования обозначенных проблем.

Во время заседания 18 января Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", разработанный Министерством социальной политики, которым, в частности, предусмотрено предоставление "майдановцам" статуса участника боевых действий.

Как известно, во время участия в массовых акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года за евроинтеграцию и против режима Януковича почти тысяча человек получили телесные повреждения (тяжкие, средней тяжести, легкие).

Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предусмотрено предоставление лицам, которые стали инвалидами вследствие ранений, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства, статуса инвалида войны.

В то же время подавляющее большинство пострадавших участников указанных акций протеста, которые получили инвалидность, не имеют законодательно определенного статуса. Это делает невозможным получение ими льгот, предусмотренных Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Кроме того, остается законодательно не урегулированным статус граждан, которые стали инвалидами вследствие ранений или других повреждений здоровья, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения антитеррористической операции, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, во время ее проведения.

С целью обеспечения надлежащего уровня социальной защиты и гарантий всем указанным выше лицам Минсоцполитики инициировало внесение изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". В настоящее времяпПравительством это предложение поддержано.

Законопроектом предусмотрено определение статуса участника боевых действий для "майдановцев", получившим телесные повреждения, которые не привели к инвалидности. Также граждане, которые получили инвалидность в результате ранений во время проведения антитеррористической операции, смогут получить статус инвалида войны.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.