Зубко призвал народных депутатов принять законы по децентрализации

20.01.2017, 15:46

Децентрализация за прошедший год уже набрала существенные обороты и демонстрирует реальные положительные результаты. Дальнейшее продвижение реформы требует законодательного урегулирования. Отсутствие законов тормозит реформу, замедляет процессы секторной децентрализации, сдерживает объединение территориальных общин и экономический рост территорий. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время "Часа вопросов к правительству" в парламенте.

Он отметил, что второго чтения ждут законопроекты N 4772 и N 4773 от 03.06.2016 - относительно добровольного присоединения территориальных общин, которые позволят присоединение к уже образованным ОТО. "Законопроект N 5520 урегулирует процесс добровольного объединения территориальных общин, расположенных на территориях сопредельных районов. Также во втором чтении должны быть рассмотрены законопроекты N 4742"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно статуса старосты села, поселка)" и N 4110 "О внесении изменений в некоторые законодательных акты Украины относительно приобретения полномочий сельских, поселковых, городских голов (относительно статуса старосты села, поселка)". Они четко определяют статус старосты и устраняют пробелы действующего законодательства в части приобретения полномочий сельского, поселкового, городского головы. Проект Закона Украины "О службе в органах местного самоуправления" N 2489 обеспечит эффективную, комплексную реформу службы в органах местного самоуправления на принципиально одинаковых подходах с реформой государственной службы относительно поступления и прохождения службы", - отметил Геннадий Зубко.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.