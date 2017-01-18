Правительство поддержало проект закона относительно механизмов борьбы с патентным троллингом

18.01.2017, 13:50

Сегодня, 18 января, правительство поддержало проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовой охраны интеллектуальной (промышленной) собственности", который разработало Министерство экономического развития и торговли Украины.

Несовершенство правового регулирования охраны прав на изобретения, технологии или дизайн (в украинском законодательстве - промышленные образцы) создали условия для распространения в Украине так называемого патентного троллинга. Как известно, патентный троллинг - это деятельность субъектов хозяйствования, регистрирующих промышленные образцы на известные формы изделий, а потом требующих от компаний уплаты роялти за использование этих объектов в коммерческих целях.

"Отсутствие действенного механизма борьбы с "патентным троллингом" значительно снижает инвестиционную привлекательность Украины", - объясняет первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

Законопроект, разработанный Минэкономразвития, предусматривает создание действенного механизма борьбы с "патентным троллингом", а именно: возможность административного обжалования в Апелляционной палате выданных патентов (свидетельств) на промышленные образцы (на английском - "post-grant opposition").

"Решение проблемы патентного троллинга - это шаг, на который ждут как импортеры, так и иностранные инвесторы. Сейчас патентные тролли могут блокировать ввоз простейших товаров (например, вешалок или планшетов) через получение патента и внесения его в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Мы предлагаем реальный механизм противодействия этому", - комментирует законопроект заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук.

Законопроект также предусматривает возможность подачи заявок на регистрацию промышленных образцов и торговых марок в электронной форме. Для промышленных образцов предлагается ввести дополнительный критерий охраноспособности - индивидуальный характер объекта, который предлагается охранять патентом (свидетельством). Законопроект также создаст возможность регистрации коллективной торговой марки.

Инф. Министерства экономического развития и торговли Украины.