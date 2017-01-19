Комитет ВРУ по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ будет рекомендовать принять закон "О фонде энергоэффективности" за основу

19.01.2017, 11:00

Комитет ВРУ по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ будет рекомендовать принять законопроект "О фонде энергоэффективности" за основу. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко по результатам принятых на заседании парламентского комитета решений.

Кроме того, Комитетом было принято решение направить на повторное первое чтение законопроект "Об энергетической эффективности зданий".

"Скорейшее принятие законодательного пакета по энергоэффективности - требование времени. Ключевой закон - "О Фонде энергоэффективности". Это инструмент, который дает украинским гражданам финансовую поддержку и технические решения для уменьшения коммунальных расходов. Для функционирования Фонда, эффективной работы рынка, успеха на пути Украины к энергонезависимости необходимо также принять три важных закона: "Об энергетической эффективности зданий" (подан в ВРУ), "О жилищно-коммунальных услугах" (2-е чтение ВРУ); "О коммерческом учете коммунальных услуг" (принят в 1-м чтении). Рассчитываем на поддержку депутатов в сессионном зале", - отметил Геннадий Зубко.

В конце декабря прошлого года законопроект "О фонде энергоэффективности" был зарегистрирован в Верховной Раде под N 5598.

Ранее Геннадий Зубко отмечал, что создание Фонда в Украине - проверенный странами ЕС путь модернизации зданий и сокращения энергопотребления. "Фонд ЭЭ в Украине - это профессионально и прозрачно, поскольку большинство в наблюдательном совете составят независимые эксперты и представители финансовых доноров. Его финансирование - это 400 млн. гривен, заложенных в Бюджете-2017, а также 100 млн. евро грантов и технической помощи. Фонд - это просто для человека. Ведь для получения средств потребитель должен подать пакет документов и совершить простые шаги для реализации проекта. Запуск Фонда - это эффективно, поскольку вдвое уменьшит затраты энергии и увеличит рыночную стоимость жилья на 20-30%. Сотрудничество граждан с Фондом энергоэффективности - это доступно для людей. Предлагаются три пакета: "Легкий", "Комплексный" и "Частный". Они отличаются оценочной стоимостью работ, сроком выполнения и уменьшением в результате модернизации платежей за коммунальные услуги. Потребитель сам будет выбирать необходимый пакет, чтобы получить от Фонда ЭЭ грант на 20-50% общей стоимости проекта", - отмечал Геннадий Зубко.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.