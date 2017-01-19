Верховная Рада приняла закон о ратификации поправок к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов

19.01.2017, 14:03

Верховная Рада приняла Закон "О присоединении к Протоколу о внесении поправок в пункт а) части первой статьи 1 и части первой и пункт b) части третьей статьи 14 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)".

Законом ратифицирован Протокол о внесении поправок в пункт a) части первой статьи 1 и части первой и пункт b) части третьей статьи 14 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).

В случае вступления в силу Протокола нормы национального законодательства будут приведены в соответствие с нормами законодательства Европейского Союза в сфере перевозки опасных грузов. Положения законодательства Украины в сфере перевозки опасных грузов будут адаптированы с положениями Директивы 2008/68/ЕС, предусматривающие необходимость обеспечения безопасности при перевозке опасных грузов, в том числе во взаимодействии различных видов транспорта, обеспечения возможности установления специальных требований безопасности национальной и международной перевозки опасных грузов в пределах территории Украины.

Соответствующий проект закона зарегистрирован под №0124.

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.