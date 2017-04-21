22 апреля в одном из киевских парков можно бесплатно провериться на ВИЧ и гепатит

21.04.2017, 15:11

22 апреля с 09:00 до 20:00 в Крещатом парке возле Арки Дружбы Народов будут работать мобильные медицинские лаборатории для консультаций и анонимного бесплатного экспресс-тестирование на наличие ВИЧ-инфекции и гепатита В/С.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).Как сообщается, такое мероприятие состоится в рамках молодежного фестиваля Куіv Ореn Smile по инициативе общественной организации "Лига жизни".

До 21 апреля 2017 года киевляне и гости столицы могут обследоваться на передвижном цифровом флюорографе. Автомобиль с таким оборудованием будет работать по графику в самых людных местах Киева. Об этом сообщает КиевВласть.com.ua.