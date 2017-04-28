Минздрав: Почти 4% населения Украины нуждается в психиатрической помощи

28.04.2017, 15:47

Более 1,7 млн жителей Украины нуждаются в психиатрической и наркологической помощи.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в структуре психических расстройств в 2015 году самые распространенные расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголь, наркотические вещества) - 58,41% всех зарегистрированных случаев.

Нарушения здоровья, связанные со стрессом, невротические и соматоформные расстройства составляли 8,9%, расстройства настроения - 1,8%.

По данным Минздрава, на начало 2016 года в системе здравоохранения было зарегистрировано 1,7 млн жителей Украины, которые нуждались в психиатрической и наркологической помощи. Это почти 4% от всего населения страны. Среди лиц с расстройствами психики и поведения, зарегистрированных в 2015 году, 62,7% - это лица трудоспособного возраста.

По данным Всемирной организации здравоохранения, показатель глобального бремени заболеваний для психических расстройств в 2004 году составил 13%, а в 2020 году - достигнет 15%. Самым высоким этот показатель является для стран Восточной Европы, куда относится и Украина. По данным ВОЗ, уровень самоубийств в Восточной Европе является особенно высоким, а уровень потребления алкоголя является крайне высоким и продолжает расти. Об этом сообщает УНИАН.