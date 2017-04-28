НАБУ создаст подразделение для борьбы с коррупцией в здравоохранении

28.04.2017, 15:03

В Национальном антикоррупционном бюро Украины создадут подразделение из 50 детективов, которые будут расследовать коррупцию в Министерстве здравоохранения.

Об этом заявил директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник 28 апреля на форуме "Первая помощь в борьбе с коррупцией в здравоохранении". "Мы создадим отдельное подразделение детективов, который будет специализироваться на расследовании коррупции в больницах", - отметил Сытник.

Также сегодня Минздрав и НАБУ подписали меморандум о борьбе с коррупцией в медицине. По словам исполнительного директора Transparency International Ukraine Ярослава Юрчишина, 41% украинцев сталкивался с коррупцией, из них 61% - в больницах.

"Сегодня мы делаем первые шаги, чтобы разработать вместе с общественностью и госорганами протокол лечения самой страшной болезни Украины - коррупции. Этот протокол будет содержать четкий алгоритм действий для людей, которые хотят, чтобы пациент вылечился. После его разработки мы надеемся на активное использование агентов изменений по всей стране этого инструмента и поддержку реформ", - рассказала и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Об этом сообщает Сегодня.ua.