В Киевской области ввели карантин: подозревают африканскую чуму

30.04.2017, 13:05

В Мироновском районе Киевской области на свиноферме есть подозрение на заболевание пяти взрослых свиней африканской чумой. Об этом сообщает управление Национальной полиции в Киевской области.

Вокруг фермы в радиусе трех километров установлена карантинная зона. Ограничено движение транспорта, запрещен вывоз продуктов и кормов за пределы зоны.

С целью контроля установлены полицейские посты, в которых есть участковые инспекторы полиции, ветеринарные медики и представители ГСЧС.

Правоохранители объясняют жителям, почему опасно перевозить продукты питания, которые могут быть источником заражения.

По состоянию на 4 апреля в Украине были зарегистрированы вспышки африканской чумы свиней в Винницкой и Николаевской областях. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.