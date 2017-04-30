В Киевской области ввели карантин: подозревают африканскую чуму

В Мироновском районе Киевской области на свиноферме есть подозрение на заболевание пяти взрослых свиней африканской чумой. Об этом сообщает управление Национальной полиции в Киевской области.
Вокруг фермы в радиусе трех километров установлена карантинная зона. Ограничено движение транспорта, запрещен вывоз продуктов и кормов за пределы зоны.
С целью контроля установлены полицейские посты, в которых есть участковые инспекторы полиции, ветеринарные медики и представители ГСЧС.
Правоохранители объясняют жителям, почему опасно перевозить продукты питания, которые могут быть источником заражения.
По состоянию на 4 апреля в Украине были зарегистрированы вспышки африканской чумы свиней в Винницкой и Николаевской областях. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.