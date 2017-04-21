В Киеве будет создан реабилитационный центр для незрячих людей

21.04.2017, 15:21

В Киеве планируется создать реабилитационный центр незрячих, который будет финансироваться за счет городского бюджета.

Как сообщили в пресс-службе Киевсовета, решение о создании коммунального реабилитационного заведения "Киевский центр незрячих" приняли сегодня депутаты городского совета на пленарном заседании.

"Идея работы заведения - не просто адаптировать человека с ограниченными возможностями к социальной жизни, а помочь ему быть конкурентным на рынке труда. Имеем в виду не только энциклопедические знания человека, но и его мобильность и коммуникабельность, умение самостоятельно и быстро решать сложные задачи. Словом, владеть всем арсеналом полноценного работника", - говорится в сообщении.

Предполагается, что реабилитационный центр будет обеспечивать интеграцию незрячих в общество путем их физической, психологической, социально-бытовой и профессиональной реабилитации. Его должны создать в течение двух месяцев со дня опубликования соответствующего решения. Об этом сообщает УНИАН.