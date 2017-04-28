Началась общественная дискуссия относительно программы охраны психического здоровья в Украине

28.04.2017, 15:07

Первым шагом стала широкая консультация по концепции национальной программы охраны психического здоровья в Украине на период до 2025 года. Встречу организовали в рамках проекта "Содействие эффективному урегулированию в системе здравоохранения", который реализуется при поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества (SDC).

В течение двух дней работы в группах участники формулировали, как обеспечить адекватное качество услуг в сферах психического здоровья, в частности профилактики, лечения, реабилитации. Проблемы охраны психического здоровья и пути их решения рассматривались в подгруппах: образование и наука в сфере психического здоровья, реформа психиатрической помощи, судебная психиатрия, психотерапия и психосоциальное сопровождение, психиатрия зависимостей и реабилитация зависимых, охрана психического здоровья детей, психосоциальное сопровождение участников боевых действий и членов их семей, СМИ и охрана психического здоровья.

Предложения и замечания участников национальной консультации будут учтены в размещенном на официальном сайте МОЗ проекте концепции. В мае начнется работа над самой Национальной программе охраны психического здоровья.

Согласно официальным данным, на начало 2016 года в системе здравоохранения было зарегистрировано 1,7 млн жителей Украины, которые нуждались в психиатрической и наркологической помощи. Это почти 4% от всего населения страны.

В структуре психических расстройств в 2015 году самые распространенные расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголь, наркотические вещества), что составило 58,41% всех зарегистрированных случаев. Нарушения здоровья, связанные со стрессом, невротические и соматоформные расстройства составляли 8,9%, расстройства настроения - 1,8%. Среди лиц с расстройствами психики и поведения, зарегистрированных в 2015 году, 62,7% - это лица трудоспособного возраста.

По данным ВОЗ, показатель глобального бремени заболеваний для психических расстройств в 2004 году составил 13%, а в 2020 году - достигнет 15%. Самым высоким этот показатель является для стран Восточной Европы, куда относится и Украина. По данным ВОЗ, уровень самоубийств в Восточной Европе является особенно высоким, а уровень потребления алкоголя крайне высокий и продолжает расти.

Инф. Прес-сужбы Министерства здравоохранения Украины.