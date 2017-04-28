Директор НАБУ: ГПУ расследует уголовные дела в отношении Супрун из-за ее реформаторской деятельности

28.04.2017, 15:53

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет о наличии у него информации о том, что Генеральная прокуратура Украины расследует уголовные дела в отношении исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун из-за ее реформаторской деятельности.

Об этом Сытник заявил во время подписания протокола с Министерством здравоохранения, согласно которому теперь детективы НАБУ намерены подключиться к борьбе с коррупцией в медицине.

По его словам, такая ситуация свидетельствует о том, что Супрун занимается реформаторской деятельностью, которая затрагивает интересы очень влиятельных людей Украины.

До апреля 2016 года Минздрав возглавлял Александр Квиташвили.

27 июля 2016 года Кабмин возложил исполнение обязанностей министра здравоохранения с 1 августа на Ульяну Супрун.

В декабре 2016 г. - январе 2017 г. в Украине развернули информационную кампанию против Супрун.

Гройсман заявлял, что будут проведены политические консультации по поводу назначения министра здравоохранения, а также, что новая команда Минздрава во главе с Супрун является абсолютно некоррумпированной и в состоянии провести необходимые изменения в системе.

Сама Супрун утверждала, что на нее оказывают давление противники реформ в медицине. Об этом сообщает УНИАН.