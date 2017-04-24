Испытания первой в мире вакцины от малярии начнутся в 2018 году

24.04.2017, 18:45

Всемирная организация здравоохранения объявила о начале практических испытаний первой в мире официально одобренной вакцины против малярии. Пилотный проект стартует с 2018 года в трех странах - Гане, Кении и Малави.

Вакцина, известная под названиями RTS,S и "Москирикс", обучает иммунную систему атаковать паразитирующие микроорганизмы, передающиеся человеку при укусах комаров и вызывающие смертельно опасное заболевание. В Британии готовы к выпуску вакцины против малярии Ученые: традиционное лечение малярии становится неэффективным Фонд Билла Гейтса: малярия гораздо опаснее, чем думают

Ежегодно от малярии в мире гибнут сотни тысяч человек. ВОЗ заявляет, что вакцина, разработанная британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline (GSK), может спасти десятки тысяч жизней.

Клинические испытания в этой возрастной группе показали наихудшие результаты - лишь в четырех из десяти случаев вакцина действительно смогла предотвратить заболевание малярией. Малярия приспосабливается к лекарствам В США вывели комара с частичным иммунитетом к малярии

В Гане, Кении и Малави уже действуют государственные программы по борьбе с малярией - например, там широко практикуется использование специальных антимоскитных сеток, - но это мало помогает.

Каждая из этих трех стран будет сама решать, где и как проводить программу вакцинации, но, скорее всего, приоритет будет отдан районам с повышенным риском заражения.

Несмотря на значительный прогресс в лечении и профилактике малярии, ежегодно в мире диагностируется 212 миллионов новых случаев заболевания, из них 429 тысяч приводят к летальному исходу.

Больше всех страдает население бедных стран Африки, большинство умерших от малярии - дети. Об этом сообщает BBC Русская служба.