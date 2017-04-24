Гройсман: Правительство будет расширять действие программы "Доступные лекарства"

24.04.2017, 18:02

Правительственная программа "Доступные лекарства" начала работу в каждой области страны, и Правительство продолжит совершенствовать систему, чтобы охватить все большее количество украинцев и обеспечить более широкий доступ граждан к бесплатным лекарствам. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, общаясь с журналистами в Харькове.

"3 1 апреля мы начали программу бесплатных лекарств для украинцев.

Очевидным является факт, что программа начала работать и люди получают доступ к бесплатным лекарствам. Нам нужно еще время, чтобы дойти до каждого уголка, особенно в сельской местности, где сети (аптек) будут участвовать в этой программе", - отметил Владимир Гройсман.

"Разумеется, за один месяц выстроить работу по всей стране трудно, но за определенный период времени система будет работать, как часы", - подчеркнул он.

Премьер-министр напомнил, что на позапрошлой неделе провел селекторную работу по вопросам охраны здравоохранения с председателями областных государственных администраций, которые показали, что правительственная программа реимбурсации начала свою работу в каждой области. "Это означает, что люди все больше и больше получают доступ к бесплатным лекарствам", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Глава Правительства отметил, что находясь в Харькове посетит местную аптеку для того, чтобы "из первых уст услышать, в чем есть проблемы, что нужно усовершенствовать".

"Мы будем находить проблемы, если они есть в системе или в регионах, и будем их решать. Средств у нас достаточно, система построена качественно и в интересах украинских граждан, поэтому мы будем только совершенствовать ее работу", - сказал Премьер-министр.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.