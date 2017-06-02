НБУ разъяснил порядок применения санкций

02.06.2017, 17:43

Национальный банк Украины (НБУ) упорядочил требования к работе банков с лицами, указанными в приложениях к решению СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Об этом говорится в постановлении регулятора N46 от 1 июня.

Банкам запрещено выполнять расчетные документы клиентов, указанных в санкционных списках, а также инициировать перевод средств на счета таких лиц, уточняет НБУ.

Действие постановления вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

В середине марта Украина ввела санкции против украинских "дочек" Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка, запрещающие локальным структурам выводить деньги из страны в пользу своих материнских банков. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.