ПриватБанк переизбрал главу наблюдательного совета

27.06.2017, 16:34

На заседании наблюдательного совета ПриватБанка 23 июня главой совета был переизбран Энгин Акчакоча. Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка.

Глава набсовета избран на период до проведения следующего годового собрания акционеров финучреждения.

Ранее Акчакоча являлся членом совета директоров различных банков Турции.

Наблюдательный совет национализированного ПриватБанка сформировали 23 декабря прошлого года. В него вошли: Франсис Малиж - директор Европейский банк реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа, Андреа Монета - управляющий партнер Apollo Management, Оксана Маркарова - первый заместитель министра финансов, Артем Шевалев - бывший заместитель министра финансов, Стивен Силиг - представитель Всемирного банка, Сергей Алексеенко - уполномоченный по перспективным проектам НАК Нафтогаз Украины и Енгин Акчакоча - консультант Международного валютного фонда. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.