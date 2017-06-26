Глава "ПриватБанка" Шлапак подал в отставку

26.06.2017, 15:31

Глава правления национализированного в декабре 2016 года "ПриватБанка" Александр Шлапак выполнил задачи по стабилизации ситуации в банке и проведению аудита его финансового состояния, в связи с чем в ближайшее время планирует завершить антикризисную каденцию на посту.

"Глава правления продолжает руководить банком, одновременно его соответствующее заявление уже подано наблюдательному совету и может быть рассмотрено на следующем заседании в конце июля", - сообщили в пресс- службе "ПриватБанка".

В сообщении отмечается, что в настоящий момент аудит финансовой отчетности банка в соответствии с международными стандартами завершен и на его основании правительство решило докапитализировать "ПриватБанк" еще на 38,565 млрд грн.

Кабинет министров принял решение о докапитализации "ПриватБанка" на 38,5 млрд грн в два этапа путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа. На первом этапе предполагается выпуск ОВГЗ на 22,5 млрд грн.

Решение национализировать крупнейший банк Украины "ПриватБанк" (Днепр) в правительстве приняли 18 декабря 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации "ПриватБанка" правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 млрд грн, при этом бумаги на 25,8 млрд грн Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 млрд грн - в январе текущего года.

Александр Шлапак, в прошлом министр финансов Украины в правительстве Арсения Яценюка, возглавил правление "ПриватБанка" в декабре 2016 года сразу после перехода финучреждения в государственную собственность. Об этом сообщает УНИАН.