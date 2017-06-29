ПриватБанк наймет иностранную компанию для разработки стратегии

29.06.2017, 16:57

Национализированный ПриватБанк выберет международную компанию для разработки бизнес-стратегии. Об этом сообщает Министерство финансов на официальном сайте.

Министерство финансов поддержало инициативу наблюдательного совета ПриватБанка, который на последнем заседании принял решение о целесообразности привлечения международно признанной фирмы к разработке своей бизнес-стратегии, или рыночной стратегии.

"С этой целью наблюдательный совет банка принял техническое задание для отбора указанной фирмы. Для целей участия в процессе отбора приглашаем все заинтересованные компании в срок до 1 июля направить запрос на получение технического задания", - сообщает Минфин. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.